شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة تكساس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم، السبت، منافسات نصف نهائي بطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتأهل 5 لاعبين مصريين وهم، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، نور الشربيني، هانيا الحمامي، ومصطفى عسل، إلى المنافسات.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ علي فرج والفرنسي فيكتور كرويسن

ـ مصطفى عسل والانجليزي مروان الشوربجي

ـ نوران جوهر والبلجيكية تيني جليس

ـ نور الشربيني وهانيا الحمامى

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.