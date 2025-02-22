شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، إنهاء اتحاد الكرة أزمة الـvar فى مباراة القمة.. ومراقب واحد بسبب التقرير، وبروفات للأمن لتأمين مباراة الأهلى والزمالك الليلة.

بروفات للأمن على تأمين مباراة الأهلى والزمالك الليلة

أجرى رجال الأمن بروفات باستاد القاهرة على تأمين واحدة من أقوى المواجهات الكروية، مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم السبت في السابعة مساءً على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري "نايل".

5 مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة تكساس للاسكواش بأمريكا

تأهل 5 لاعبين مصريين وهم، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، نور الشربيني، هانيا الحمامي، ومصطفى عسل، إلى الدور نصف النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

منتخب المحليين يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمباراتي جنوب أفريقيا

ينتظم المنتخب الوطني للمحليين في معسكر مغلق بمعسكر المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت وحتى موعد السفر إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين .

خريطة جمهور الأهلي والزمالك للوصول إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة

قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك يتساءل الكثير من جمهور الفريقين عن خريطة المباراة وكيفية الوصول إلى استاد القاهرة الذي يستضيف المباراة المرتقبة. أعلنت الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، جاهزية الملعب التاريخي لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري.

يخطط السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، للدفع بالثنائى رامى ربيعة ومصطفى العش فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر بالتشكيل الأساسى لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري.