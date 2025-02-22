شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو × 10 معلومات.. الأهلي والزمالك فى صراع الدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة المحلية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

نستعرض أبرز 10 معلومات عن قمة الأهلى والزمالك:

ـ المكان: استاد القاهرة الدولى

ـ الزمان: السبت 22 فبراير 2025

ـ المسابقة: الدوري المصري

ـ الحدث: مباراة الجولة الـ 15

ـ القيمة التسويقية للقمة : 50.2 مليون يورو

ـ المدير الفني للأهلي: السويسرى مارسيل كولر

ـ المدير الفني للزمالك: البرتغالى جوزيه بيسيرو

ـ آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت فى السوبر المصري وفاز الاهلى 7 -6

ـ حسين الشحات آخر لاعب سجل للأهلي في الزمالك

ـ عمر جابر آخر لاعب سجل للزمالك في الأهلي.