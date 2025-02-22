شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب أفشة عن قائمة الأهلي أمام الزمالك فى قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تقرر بشكل رسمى غياب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة لإصابته بشد في السمانة.

ورغم محاولات الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لتجهيز أفشة لخوض مباراة القمة، لكن تأكد غياب اللاعب بسبب الإصابة وعدم قدرته على التواجد فى اللقاء.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسات خاصة مع بعض لاعبي الفريق في الدفاع والهجوم تحديداً من أجل توجيه بعض التعليمات الفنية لهم.

ورفض كولر تواجد اي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار – وسام أبو علي.

يدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس "حكم ساحة"، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



