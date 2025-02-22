شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي القناة وكلاسيكو القاهرة.. جماهير الكرة على موعد مع المتعة والإثارة والان مع تفاصيل الخبر

يوم كروي بامتياز ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، في ظل إقامة مواجهتين مثيرتين ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري المصري، تعتبران من أقوى المواجهات التاريخية في المسابقة المحلية، خاصة أن كلا منهما تحمل طابعاً جماهيرياً خاصاً يجعلها بمثابة لقاء قمة في الكرة المصرية.

الاهلى والزمالك

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الزمالك باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، يمتلك فريق الاهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفاً وتلقت شباكه 8 ، فيما يمتلك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14.

المصرى والإسماعيلي

وعلى شاطئ قناة السويس، يقام ديربي آخر، حيث يلتقي المصري مع الإسماعيلى في ديربي القناة في الرابعة عصر اليوم، السبت، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز باستاد السويس، ويبحث المصري بقيادة علي ماهر عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة بعد خسارة الفريق البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الماضية أمام غزل المجلة، الأمر الذى ترتب عليه تغريم كل لاعب 200 ألف جنيه عقاباً لهم على الهزيمة.

وفى ذات الوقت يستهدف الدراويش تصحيح المسار بعد الخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الرابعة عشرة، والبحث عن النقاط الثلاثة لتحسين ترتيب الفريق استعدادا للمرحلة الأخيرة من الدوري والهروب من منطقة الخطر.

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.