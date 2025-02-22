شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يهزم أمريكا ويتأهل إلى نهائى كأس الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر للهوكى على نظيره الأمريكى بنتيجة 4-2 فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 و حتى 23 فبراير الجارى، ليتأهل إلى النهائى.

ونجح منتخب الهوكي في التأهل كأول مجموعته بالفوز على كل من، الصين وتشيلي، ثم التعادل مع بولندا.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد.