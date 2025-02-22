شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة الـ129 بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 22 فبراير 2025 03:20 م
يستعد استاد القاهرة الدولى للمواجهة المهمة بين القطبين الاهلى مع الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة.من حكام القمة؟
يدير مباراة القمة طاقم تحكيم نرويجي إسبن إسكوس، حكم ساحة، ويعاونه كل من جان إيريك إنجان (مساعد أول) وإسحاق باشيفكين (مساعد ثانٍ)، فيما سيكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، أما تقنية الفيديو (VAR)، فسيتولى مسئوليتها الحكم توم هارالد هاجن، ويعاونه كريستوفر هاجينيس كحكم مساعد للفيديو.ما موقف الأهلى حتى الآن بالدورى؟
يمتلك فريق الأهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.ما موقف الزمالك حتى الآن بالدورى؟
فيما يملك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14.ماذا فعل الأهلى والزمالك فى الظهور الأخير؟
فاز الأهلى على الإسماعيلى برباعية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.
ما تشكيل الزمالك المتوقع؟
استقر بيسيرو على تشكيل الزمالك أمام الأهلى، حيث من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود الونش – عمر جابر – محمود بنتايج
خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد
خط الهجوم: زيزو – مصطفى شلبى – سيف الجزيري
ما تشكيل الأهلى المتوقع؟
حراسه المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - كريم الدبيس
خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - أكرم توفيق - حسين الشحات
خط الهجوم: إمام عاشور - جرايشار.
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