شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو قبل مواجهة الأهلى فى القمة: حماس وإصرار فى أول ديربى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

حرص البرتغإلى جوزيه بيسيرو ، المدير الفنى لفريق الزمالك، على نشر صورة مع الجهاز المعاون له، من معسكر الزمالك الأخير، وقبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلى فى الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السابعة مساء اليوم بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة.

ويظهر فى الصورة بيسيرو مع جهازه المعاون البرتغالى، والتى نشرها المدير الفنى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس، وكتب عليها:" With maximum enthusiasm and determination for our first derby in Egypt representing Zamalek! "بأقصى درجات الحماس والإصرار لخوض أول مباراة ديربى لنا فى مصر ممثلين لنادى الزمالك!".



ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزى الاحتياطى باللون الأسود خلال مباراة الأهلي المقرر لها اليوم السبت فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم بالزى الاحتياطى، خاصة أنه الفريق الضيف فى لقاء القمة المرتقب.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق ألفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 مواجهات، وخسر مثلها.