شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب شيكابالا عن قائمة الزمالك فى مواجهة الأهلي بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك مع الأهلى فى الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى، في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة، في ثانى قيادة فنية للبرتغالى جوزيه بيسيرو مع الفريق.

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عن مباراة القمة الليلة، في ظل عدم الجاهزية الفنية للمشاركة مع الفريق في المباراة، وقرر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأبيض استبعاد شيكابالا من معسكر الفريق الذى أقيم بالإسماعيلية بسبب عدم الجاهزية، ليتأكد غياب اللاعب عن قمة الأهلي.

وكان شيكابالا غاب عن مباراة الزمالك الماضية أمام بتروجت في ظل استمرار معاناته من الإصابة، وخضوعه لتدريبات تأهيلية متنوعة ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

وكانت آخر مباراة شارك فيها شيكابالا مع الزمالك أمام مودرن سبورت بالجولة التاسعة من بطولة الدورى، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد، حيث ظهر شيكابالا في 6 دقائق فقط بالمباراة.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات و الخسارة في 3 والتعادل في مثلها، بينما يخوض الأهلى المباراة في وصافة الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في والتعادل في 9 مباريات و التعادل في 5 مواجهات.