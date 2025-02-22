شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الملايين.. 50 مليون يورو القيمة التسويقية لقمة الأهلى والزمالك "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

فى السابعة مساء اليوم، السبت، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.30 مليون يورو

ويُعتبر ثلاثي النادي الأهلي المكون من (إمام عاشور- أشرف بن شرقي- وسام أبوعلي) هم أصحاب القيمة التسويقية الأعلى داخل القلعة الحمراء برصيد 3.5 مليون يورو، بينما يأتي خلفهم النجم مروان عطية برصيد 2.5 مليون يورو، ثم الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله برصيد 2.2 مليون يورو.

ويأتي مصطفى مخلوف الحارس الرابع بالنادي الأهلي في المركز الأخير بالقيمة التسويقية بالقلعة الحمراء برصيد 75 ألف يورو.

على الجانب الآخر، يأتي أحمد سيد زيزو في الصدارة برصيد 4 ملايين يورو، وهو الأعلى في القيمة التسويقية بين لاعبي الفريقين، ثم يأتي خلفه نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك برصيد 1.3 مليون يورو.

فيما يُعد النجم محمود عبدالرازق شيكابالا هو صاحب القيمة التسويقية الأقل بين لاعبي الفريقين برصيد 50 ألف يورو، بالتساوي مع المدافع الغيني جيفيرسون كوستا.