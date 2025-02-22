شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد كريم الدبيس فى قمة الليلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى ، عودة لاعبه كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى مباراة الزمالك الليلة بالدوري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وجلس كريم الدبيس على مقاعد البدلاء فى مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد لإراحته من ضغط المباريات.

ويرغب كولر فى الاستفادة من تألق كريم الدبيس الفترة الأخيرة لقيادة الجبهة اليسري للأهلى بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية.

يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار – وسام أبو علي.

يدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس "حكم ساحة"، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.