شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج بتقول إيه لمدربي الأهلي والزمالك؟.. كولر مثل أعلى للجميع وبيسيرو يقود للنجاح والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى، وقبل ساعات قليلة من مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية، نرصد توقعات الأبراج للمدير الفنى لكل فريق، سواء مارسيل كولر مدرب الأهلى، أو جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك.

بيسيرو "الحمل"

وجهت الأبراج رسالة إلى برج الحمل، الذى ينتمى إليه بيسيرو مدرب الزمالك، فهو من مواليد 4 أبريل، وتطلب الأبراج من بيسيرو أن يقدم أفكاره بطريقة تتوافق مع أهداف الفريق، وأن بناء الفريق المتعاون أمر أساسي للتقدم بمشاريعك.

وتحذر الأبراج بيسيرو من مواجهة المواقف الصعبة التى ستختبره إلى أقصى حد، ولكن ثق بنفسك وحاول أن تبحث عن الحلول للمشكلات، وسوف تحرز تقدماً غير متوقع، وقد تجد نفسك أمام تحديات مفاجئة فى العمل، لكنها ستكون فرصة رائعة لتظهر براعتك في حل المشكلات، وستكون لديك قدرة على قيادة فريقك نحو النجاح بفضل إصرارك وطموحك، فلا تتردد فى اتخاذ قرارات حاسمة، فقد تكون هذه اللحظة نقطة التحول فى حياتك المهنية.

كولر "العقرب"

وبالانتقال الى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، فهو من مواليد 11 نوفمبر برج العقرب، فتقول الأبراج له إنه يشعر بتحمل أكثر من طاقته، وتقول له لا ترفض عروض المساعدة من الآخرين تحت أي ظرف.

وتخبر الأبراج كولر بأن حرصه الدائم على مراجعة جميع قراراته قبل اتخاذها جعله في المقدمة دائماً، فتقول، ابتكار للأفكار المميزة جعلك منك مثل أعلى لمن حولك".