شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكيك بوكسينج يحدد موعد بطولة الجمهورية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ، برئاسة محمد صبيح، إقامة بطولة الجمهورية للناشئين خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال محمد صبيح، إن البطولة تشهد مشاركة نحو 3 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، والمخصصة لمواليد 2010، 2011، 2012، حيث سيتم من خلالها تكوين منتخب الناشئين استعدادا للبطولات المقبلة سواء القارية أو الدولية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن البطولة تشهد الالتزام بالضوابط الطبية التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة مع إجراء كشف طبي على جميع اللاعبين قبل خوض المنافسات.

وشدد محمد صبيح على ضرورة التزام الجميع بالضوابط الطبية المقررة من جانب وزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى الاطمئنان على جميع اللاعبين المشاركين في المنافسات.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج تصريحاته قائلا، إن البطولة الجمهورية للناشئين دائما ما تفرز لاعبين على مستوى عالي من المهارة الفنية وفور اعتماد أسماء اللاعبين المنضمين إلى قوائم منتخب الناشئين سيتم الإعلان عن خطة التدريبات والمعسكرات استعدادا للبطولات المقبلة.