شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايك قائد الجبهة اليسرى بالزمالك أمام الأهلى فى غياب فتوح والان مع تفاصيل الخبر

يقود المغربى محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجبهة اليسرى للفريق فى مباراة اليوم أمام الأهلى، بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى، والتي تقام في السابعة مساء اليوم بإستاد القاهرة.

ويعتمد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، على بنتايك فى ظل غياب أحمد فتوح لاعب الفريق، بسب الإصابة التي يعانى منها بجزع فى الرباط الداخلي للركبة.

وتألق بنتايك مع الزمالك في المباراة السابقة أمام بتروجت، والذى كاد أن يحصل على جائزة رجل المباراة، حيث أعلن المذيع الداخلى حصول المغربى محمود بنتايك عن جائزة أفضل لاعب فى المباراة، قبل أن يتراجع ويحصل عليها مصطفى الجمل لاعب بتروجت.

وتسبت إصابة فتوح فى عدم المشاركة مع الزمالك فى مواجهتى فاركو وبتروجت، ويواصل اللاعب الغياب فى لقاء القمة بسبب استمرار التأهيل، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.



