شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب كولر أمام الزمالك قبل قمة الدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، تحديا جديدا عندما يواجه الزمالك فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم التاسعة للسويسرى مارسيل كولر أمام الزمالك، حيث سبق وواجه القلعة البيضاء فى 8 مواجهات سابقة قبل مواجهة الليلة، فاز في 6 مواجهات وخسر مباراتين.

6 فوز

2 خسارة

15 هدف تسجيل

4 أهداف سكنت شباكه

حقق الفوز 2-0 وتوج بطلا للسوبر

حقق الفوز 3-0 في مباراة الدور الأول للدوري

حقق الفوز 4-1 في مباراة الدور الثانى بالدوري

حقق الفوز 2-0 وتوج بطلا لكأس مصر

خسر 2-1 في الدور الأول للدوري

حقق الفوز 2-0 في الدور الثانى للدوري "اعتبارياً"

خسر 4-3 بركلات الترجيح في السوبر الأفريقى

حقق الفوز 7-6 بركلات الترجيح فى السوبر المحلى وتوج باللقب.