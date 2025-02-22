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كشف حساب كولر أمام الزمالك قبل قمة الدوري.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

السبت، 22 فبراير 2025 02:00 م

يخوض السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، تحديا جديدا عندما يواجه الزمالك فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة .

وتعد مباراة اليوم التاسعة للسويسرى مارسيل كولر أمام الزمالك، حيث سبق وواجه القلعة البيضاء فى 8 مواجهات سابقة قبل مواجهة الليلة، فاز في 6 مواجهات وخسر مباراتين.

6 فوز

2 خسارة

15 هدف تسجيل

4 أهداف سكنت شباكه

حقق الفوز 2-0 وتوج بطلا للسوبر

حقق الفوز 3-0 في مباراة الدور الأول للدوري

حقق الفوز 4-1 في مباراة الدور الثانى بالدوري

حقق الفوز 2-0 وتوج بطلا لكأس مصر

خسر 2-1 في الدور الأول للدوري

حقق الفوز 2-0 في الدور الثانى للدوري "اعتبارياً"

خسر 4-3 بركلات الترجيح في السوبر الأفريقى

حقق الفوز 7-6 بركلات الترجيح فى السوبر المحلى وتوج باللقب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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