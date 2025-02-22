شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور قائد خط وسط الأهلي فى مباراة القمة الـ129 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على الدفع بإمام عاشور لاعب خط وسط الفريق لقيادة خط وسط فريقه فى مباراة الزمالك بالدوري المصري الليلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتمكن إمام عاشور من تسجيل هدف عزز به مكانته فى قمة ترتيب الهدافين فى منافسات الدوري المصري هذا الموسم برصيد 9 أهداف، كما صنع آخر، بعد تمريرة لحسين الشحات.

كما حصل إمام عاشور على ركلة جزاء أمام الإسماعيلي، أهدرها حسين الشحات ونال لقب رجل المباراة للمرة الخامسة هذا الموسم.

ويرغب كولر في الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة أمام بتروجت وتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار – وسام أبو علي.

يدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس "حكم ساحة"، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.