شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك.. اعرف بوابة دخولك لاستاد القاهرة قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

فى السابعة مساء اليوم، يستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلى والزمالك في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، والتي تجمع الفريقين في القمة 129.

وكشف استاد القاهرة عن بوابات دخول الجماهير الراغبة في حضور المباراة، سواء الأهلى أو الزمالك، والتي جاءت كالتالى..

1- بوابة النصر لجمهور الزمالك حاملى تذاكر الدرجة الثالثة.

2- بوابة ال رشدان لحاملى تذاكر المقصورة والدرجة الأولى يمين.

3- بوابة صلاح سالم لحاملى تذاكر الدرجة الثالثة من جماهير الأهلى.

ومن المقرر أن تكون جماهير الأهلي على الجانب الأيسر ومخصص له مدرجات الدرجة الثالثة شمال والأولى شمال والمقصورة الأمامية الجانبي شمال، أما جماهير نادي الزمالك خصص لها مدرجات الدرجة الثالثة يمين والدرجة الأولى يمين والمقصورة الأمامية الجزء الأيمن.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها.

بينما يخوض الأهلى المباراة في المركز الثانى برصيد 32 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما لم يسقط في فخ الخسارة خلال الموسم.