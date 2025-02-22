شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يرزق بمولود جديد ويطلق عليه "حمزة" والان مع تفاصيل الخبر

رٌزق محمد أشرف روقا ، لاعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، بمولود خلال الساعات الماضية، وأطلق عليه اسم "حمزة".

واحتفل روقا بالمولود الجديد، ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك صورة وهو يحمل مولوده وعلق عليها:"﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾.. الحمد لله الذى إذا قدر أتم ويسر.. رزقنا الله بـ(حمزة).. اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".



روقا

رحل روقا عن الزمالك فى أغسطس 2024، بعد أن فسخ عقده بالتراضى، حيث نشرت الصفحة صورة له معلقة عليها: "محمد أشرف روقا.. بالتوفيق فيما هو قادم".

في سياق متصل قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تم إنهاء التعاقد مع محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالتراضى وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن عقد "روقا" مع الزمالك كان لمدة ثلاثة مواسم، ويتضمن بنداً بمنح النادي أحقية إنهاء العقد بعد الموسم الثاني.