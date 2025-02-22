شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ممنوعات الجماهير فى مباراة الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

وضع رجال الأمن قوائم للممنوعات بالاستاد قبل مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها اليوم السبت في السابعة مساءً على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري "نايل".

وجاءت من ضمن الممنوعات، الشماريخ واللافتات المسيئة وزجاجات المياه المغلقة والأشياء المعدنية والبوربانك.

تشهد هذه المباراة اهتماماً أمنياً غير مسبوق، حيث تتسارع الاستعدادات للأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية عبر تكثيف الوجود الأمني داخل وخارج الاستاد، مدعومة بأحدث الأجهزة التقنية.

وتنتشر بوابات التفتيش المتطورة للأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية لتأمين دخول الجماهير، بينما تراقب غرفة العمليات كل تفاصيل المباراة، على مدار الساعة، لضمان سيرها في أجواء آمنة بعيداً عن أي ممارسات قد تؤثر على مجرياتها، مثل الشماريخ التي تحظر تماماً.

ويحظى اللقاء باهتمام إعلامي كبير، حيث ستنقل قناة "أون تايم سبورتس" المباراة لحظة بلحظة، متيحة لمتابعيها فرصة الاستمتاع بمشاهدتها من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية، الذين سيتناولون كل ما يخص المواجهة من جوانب فنية وتكتيكية، مما يزيد من الإثارة والمتعة.

وبينما يتأهب عشاق الكرة المصرية لمتابعة تلك المباراة المثيرة، تظل الأعين مشدودة إلى استاد القاهرة، حيث تتمازج الجهود الأمنية مع الحماسة الجماهيرية، في ليلة تُكتب فيها سطور جديدة من تاريخ الكرة المصرية.