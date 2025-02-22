شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقود وسط الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يقود عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك، خط وسط الفريق، اليوم فى مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك باستاد القاهرة بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

ويٌعد عبد الله السعيد ورقة رابحة فى خط وسط الزمالك، فى ظل غياب ناصر ماهر للإيقاف بسبب الطرد فى مباراة الإسماعيلي، وكذلك محمود جهاد الذى يعانى من مزق فى العضلة الخلفية، ليقود عبد الله السعيد وسط الملعب مع توقع وجود الثنائي نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة بجواره.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 مواجهات، وخسر مثلها.

ويفتقد الزمالك عدة لاعبين أمام الأهلى، سواء للإصابة أو عدم الجاهزية الفنية، حيث يغيب كل من محمد عبد الشافى ومحمود عبد الرازق شيكابالا لعدم الجاهزية، وناصر ماهر للإيقاف، وأحمد حمدى للإصابة من الصليبى، وأحمد فتوح ومحمود جهاد لمعاناته من شد فى الخلفية، كما يغيب سيدى ندياى، وجيفرسون كوستا، ومهاب ياسر، وأحمد رفاعى لأسباب فنية.

وتٌعد مباراة القمة اليوم المواجهة الثانية لجوزيه بيسيرو مع الزمالك، بعدما قاد الفريق أمام بتروجت فى المباراة الماضية والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.