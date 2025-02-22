شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الليلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، جاهزية الملعب التاريخي لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري.

وكتب حساب هيئة استاد القاهرة، "استاد القاهرة جاهز لمباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك اليوم السبت 22 فبراير فى الساعة السابعة مساء، كل التوفيق للفريقين".

من جهته، أكد وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذى لهيئة استاد القاهرة ، أن الاستاد يلقى اهتماما من وزارة الرياضة، لذا نحاول التركيز على حل أى مشكلة قد تظهر بالاستاد، وفى الفترة الأخيرة ظهرت انتقادات على الترتان وليس الملعب.

وأضاف وليد، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة القمة بين للأهلى والزمالك ، أن المباراة ستكون أول حدث على الملعب بعد الصيانة، حيث تم تغيير الترتان تماما حتى يظهر الاستاد بالشكل اللائق ليكون وجهة مشرفة لمصر.

وفيما يخص التراك، فتم عمله فى 17 يوما، وهو وقت قياسى، والآن الاستاد أصبح جاهزا لاستضافة أى حدث رياضى.



استاد القاهرة الدولي جاهز للقمة



استاد القاهرة الدولي



استاد القاهرة جاهز للقمة



جاهزية استاد القاهرة



رش أرضية استاد القاهرة



استاد القاهرة

ويفتح استاد القاهرة الدولى أبوابه فى الثانية ظهر اليوم، السبت، لاستقبال جماهير الأهلى والزمالك ويستمر حتى اكتمال السعة المقررة، بحضور 15 ألف لكل فريق وإجمالي 30 ألف مشجع للفريقين.

مباراة الأهلي والزمالك تقام فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى الأسبوع الخامس عشر من بطولة دورى نايل.

ويدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس " حكم ساحة "، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".