شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر الدفع بـ رامي ربيعة والعش فى قيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخطط السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، للدفع بالثنائى رامى ربيعة ومصطفى العش فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر بالتشكيل الأساسى لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك رامى ربيعة أساسياً فى مباراة الإسماعيلى التى فاز بها الأهلى برباعية دون رد، رغم تعرضه لجرح قطعى فى مباراة غزل المحلة.

وغاب مصطفى العش عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة بعد حصوله على الكارت الأحمر فى مباراة غزل المحلة، والتي فاز بها الأهلى بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

لا صوت يعلو فوق مواجهة الأهلي والزمالك في القمة 129 التي ستقام فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى في بطولة الدوري.

ويدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وفي المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار – وسام أبو علي.

يدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس "حكم ساحة"، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".