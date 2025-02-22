شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع الأهلى فى السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز في المباراة التي تقام باستاد القاهرة.

ويقود سيف الجزيرى لاعب الزمالك خط هجوم الفريق أمام الأهلى فى المباراة، على أن يعتمد عليه بيسيرو المدير الفنى للزمالك أساسيا في المباراة لقيادة خط الهجوم، بجانب زيزو، ومصطفى شلبى، على أن يتم الدفع بناصر منسى بديلا خلال المباراة.

ويمتلك الجزيرى الكثير من الخبرة في قيادة هجوم الفريق بالمباريات الكبرى خاصة أمام الأهلى، أو في النهائيات الأفريقية.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.

وتٌعد مباراة القمة هي الثانية لبيسيرو المدير الفنى للفريق مع الأبيض، حيث قاد الزمالك أمام بتروجت في المباراة الماضية وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.



