شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي والسعيد يبحثان عن معادلة إمام عاشور فى مباريات الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قمة على صفيح ساخن تنتظر قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مباراة الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الكبيرين فى السابعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

وينفرد إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، برقم مميز قبل مواجهة الكلاسيكو، حيث يعتبر اللاعب الوحيد بين الجيل الحالي الذي سجل في شباك الفريقين.

وكان إمام عاشور سجل هدفاً في فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر موسم 2022 ليتوج الأبيض باللقب، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الأهلي، حيث نجح عاشور في التسجيل أيضاً بشباك الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2023.

ويبحث عبد الله السعيد، لاعب الزمالك الحالي، عن معادلة إنجاز إمام عاشور، حال نجاحه في التسجيل بشباك الأهلي، حيث كان عبد الله السعيد سجل 4 أهداف في شباك الزمالك من قبل، خلال تواجده لاعباً في صفوف القلعة الحمراء، وكذلك قد ينضم أشرف بن شرقي إلى القائمة، بعدما انتقل إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث سبق له تسجيل هدفين في الأهلي خلال لعبه مع الزمالك.

ويدير مباراة القمة طاقم تحكيم نرويجي إسبن إسكوس، حكم ساحة، ويعاونه كل من جان إيريك إنجان (مساعد أول) وإسحاق باشيفكين (مساعد ثانٍ)، فيما سيكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، أما تقنية الفيديو (VAR)، فسيتولى مسئوليتها الحكم توم هارالد هاجن، ويعاونه كريستوفر هاجينيس كحكم مساعد للفيديو.

ويمتلك فريق الأهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يملك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14.