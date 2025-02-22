شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يقترب من حراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد عواد حراس مرمى فريق الزمالك من حراسة مرمى الفريق اليوم أمام الأهلى في مباراة القمة، التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم، باستاد القاهرة بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وزادت فرص عواد في حراسة مرمى الزمالك في ظل جاهزيته، وتأكيد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، للجهاز المعاون له أن عواد لديه الكثير من الخبرات في المباريات الكبرى والمهمة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها.

بينما يخوض الأهلى المباراة في المركز الثانى برصيد 32 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما لم يسقط في فخ الخسارة خلال الموسم.