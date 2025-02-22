شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: بطولة “The Clash” تعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد مرجان، رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن لايف، بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة بطولة "The Clash" للكرة الطائرة الشاطئية المقامة في الغردقة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن استضافة الأحداث الرياضية الكبري تعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة الرياضية.

وقال مرجان، إن الأحداث الرياضية عامل مهم لجذب والترويج السياحي لمصر، لافتا إلى أن السياحة الرياضية يجب النظر إليها كصناعة متكاملة، وفى القلب منها، الترويج للدول وتعزيز مكانتها كوجهة للسياحة الرياضية كما تساهم في تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات وتقبل الآخر.



أشرف صبحي



محمد مرجان وأشرف صبحي



محمد مرجان

وتطرق مرجان إلى ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مقومات وإمكانيات تمكنها من استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ودعم للقطاع الرياضي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وإنشاء المدن الرياضية مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر استثمار رياضي في مصر في الوقت الحاضر .

أكد مرجان على أن مصر لها باع طويل في مجال الرياضة بحيث لا تخلو أي محافظة من محافظات ومدن الجمهورية من إستاد أو نادي ومنشآت رياضية ما يجعلها أرضا خصبة لاستضافة المناسبات والمحافل الرياضية .

وكشف مرجان أن أجندة مصر الرياضية غنية دائماً بالأحداث والبطولات الرياضية سواء المحلية أو الإقليمة أو الدولية، لافتاً إلى أنه خلال الأعوام الماضية استطاعت مصر استضافة العديد من البطولات لكرة القدم وكرة اليد وغيرها.

وتشهد البطولة مشاركة 97 فريقًا من 30 دولة، تضم 165 لاعبًا ولاعبة، مما يجعلها واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في هذه الرياضة على مستوى العالم.

ومن بين الدول المشاركة هم: روسيا، إيطاليا، سلوفينيا، السعودية، أذربيجان، سلوفاكيا، إسبانيا، التشيك، ألمانيا، أوكرانيا، البرازيل، بولندا، الولايات المتحدة، البرتغال، دومينيكا، سويسرا، اليونان، النمسا، صربيا، أرمينيا، هونغ كونغ، هولندا، فرنسا، ويلز، النرويج، فوتونا، لبنان، ومصر الدولة المستضيفة.

وسيتم البث الحصري للبطولة عبر قنوات ON Sport ومنصة كورة بلس، ما يتيح للجمهور متابعة جميع المباريات والفعاليات مباشرة، في خطوة تعزز من انتشار رياضة الكرة الطائرة الشاطئية في المنطقة.