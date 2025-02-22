شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يقود الأهلي أمام الزمالك فى مباراة القمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

رجحت الخبرات كفة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في المشاركة بالتشكيل الأساسي للفريق الأحمر أمام الزمالك، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

ويشارك محمد الشناوى فى مباريات الأهلى الأخيرة وظهر بشكل مميز وحصل على جائزة رجل مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة، فيما يجلس مصطفى شوبير بديلا له.

لا صوت يعلو فوق مواجهة الأهلي والزمالك في القمة 129 التي ستقام فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى في بطولة الدوري.

ويدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وفي المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار – وسام أبو علي.

يدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس "حكم ساحة"، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".