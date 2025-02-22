شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى والزمالك في الدوري قبل كلاسيكو الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهتهما المرتقبة على استاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء اليوم السبت، في خضم مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري.

ويمتلك فريق الأهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 ، فيما يمتلك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14 .

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وفاز الأهلى على الاسماعيلى برباعية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.