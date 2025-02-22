شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى الجولة 15 من الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

قمة على صفيح ساخن تنتظر قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مباراة الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الكبيرين فى مواجهة لن تخلو من المتعة والإثارة كعادة لقاءات القمة.

موعد مباراة الاهلى والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك تقام فى السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

الاهلى والزمالك.. حكم مباراة القمة

عين الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام نرويجي لإدارة مباراة القمة، مكون من إسبين إسكوس كحكم للساحة ومعه جان إيريك إنجان وإسحق باشيفكين كمساعدين وعثمان إسلام حكماً رابعاً والثنائي توم هارالد هاجن وكريستوفر هاجينس لتقنية الفيديو.

الاهلى والزمالك.. موعد فتح بوابات استاد القاهرة

أعلن وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة عن موعد فتح بوابات استاد القاهرة أمام الجماهير التي ستحضر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الساعبة مساءً، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال عبد الوهاب أن بوابات استاد القاهرة ستفتح في الثانية ظهراً وتستمر حتى اكتمال السعة المقررة بحضور 15 ألف لكل فريق وإجمالي 30 ألف مشجع للفريقين.

الاهلى والزمالك.. ترتيب الفريقين في الدوري

ويمتلك فريق الأهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يملك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 بالدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.