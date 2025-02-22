شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى.. الجزيري وزيزو وشلبي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، والتي تجمع الفريقي باستاد القاهرة في السابعة من مساء اليوم.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات و الخسارة في 3 والتعادل في مثلها، بينما يخوض الأهلى المباراة في وصافة الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في والتعادل في 9 مباريات و التعادل في 5 مواجهات.

ومن المقرر أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك المباراة، بتشكيل مكون من ..

محمد عواد في حراسة المرمى، محمود بنتايك، عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدى الونش في خط الدفاع، وفى خط الوسط نبيل دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، وفي الهجوم سيف الجزيرى، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبى.

ويدير مباراة القمة طاقم تحكيم نرويجي إسبن إسكوس، حكم ساحة، ويعاونه كل من جان إيريك إنجان (مساعد أول) وإسحاق باشيفكين (مساعد ثانٍ)، فيما سيكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، أما تقنية الفيديو (VAR)، فسيتولى مسئوليتها الحكم توم هارالد هاجن، ويعاونه كريستوفر هاجينيس كحكم مساعد للفيديو.