شكرا لقرائتكم خبر عن كريم التركي يهزم الإسرائيلي دانيال بوليشوك ويصعد لنهائي جودفيلو كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري الواعد كريم التركى إلى نهائى بطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش، والتي تستضيفها كندا خلال الفترة بين 18 إلى 22 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 15 ألف دولار.

وفاز البطل المصري الصاعد فى نصف النهائي على الإسرائيلى دانيال بوليشوك بنتيجة 3-0، في مباراة سريعة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-7, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة كريم التركي وسيف الشناوي، من مصر، حيث ودع سيف الشناوي منافسات البطولة من الدور التمهيدي، بينما أكمل كريم التركي مشواره إلى المباراة النهائية.

وينتظر كريم التركي الفائز من مباراة الماليزي سينجاي جيفا، والإنجليزي توم والش، في المباراة النهائية.