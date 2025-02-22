شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحفز لاعبيه للفوز على الإسماعيلي واستعادة المركز الرابع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق البورسعيدي، على هامش استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

وشدد علي ماهر على ضرورة الفوز واستعادة الانتصارات بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بهدف نظيف، وذلك لاستعادة المركز الرابع في المربع الذهبي، والذي يحتله البنك الأهلي حالياً برصيد 25 نقطة.

زيحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

من ناحية أخرى، يخوض النادي المصري مواجهة قوية في ربع نهائي النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث أسفرت القرعة والتي أُجريت منذ قليل بالعاصمة القطرية الدوحة، عن ملاقاة فريق المصري لنظيره فريق سيمبا بطل تنزانيا.

تُجرى مباراة الذهاب بين المصري وسيمبا التنزاني بمصر يوم الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل، بينما تقام مباراة الاياب بين المصري وسيمبا بتنزانيا يوم الأربعاء الموافق التاسع من أبريل المقبل.