شكرا لقرائتكم خبر عن "2 ديربي فى يوم واحد".. رابطة الأندية تستعرض مواعيد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مواعيد مباريات اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، والتي تشهد إقامة 3 مباريات مثيرة، حيث يواجه سيراميكا نظيره الجونة، بينما تقام مباراتان جماهيريتان من نوع خاص، عندما يلتقي المصري مع الإسماعيلي في ديربي القناة، والأهلي مع الزمالك في ديربي القاهرة.

وعلق حساب الرابطة عبر موقع "إكس": 2 ديربي في يوم واحد.



رابطة الأندية

وتستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile، بإقامة 3 مباريات تجمع المصري مع الإسماعيلى والجونة مع سيراميكا، وأخيراً مباراة القمة بين الأهلى، والزمالك باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى

السبت 22 فبراير

المصري & الإسماعيلى..4 عصراً

الجونة & سيراميكا..4 عصراً

الاهلى & الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سى & غزل المحلة..4 عصراً

بيراميدز & طلائع الجيش..7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.