شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك.. وسام أبو علي يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو فوق مواجهة الأهلي والزمالك في القمة 129 التي ستقام فى السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في بطولة الدوري.

ويدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وفي المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار – وسام أبو علي.

يدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس "حكم ساحة"، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.