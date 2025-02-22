شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم، يلتقى فريق الزمالك مع الأهلى في مباراة القمة، التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة، فى اللقاء رقم 129 لمواجهات الفريقين.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد الفوز في 8 مباريات والخسارة في 3 والتعادل في مثلها، بينما يخوض الأهلى المباراة في وصافة الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في والتعادل في 9 مباريات و التعادل في 5 مواجهات.

ويفتقد الزمالك عدة لاعبين أمام الأهلى، سواء للإصابة أو عدم الجاهزية الفنية، حيث يغيب كل من محمد عبد الشافى ومحمود عبد الرازق شيكابالا لعدم الجاهزية، وناصر ماهر للإيقاف، وأحمد حمدى للإصابة من الصليبى، وأحمد فتوح ومحمود جهاد لمعاناة من شد فى الخلفية.

كما يغيب سيدى ندياى، وجيفرسون كوستا، ومهاب ياسر، وأحمد رفاعى لأسباب فنية.

وتٌعد مباراة القمة اليوم هى المواجهة الثانية لجوزيه بيسيرو مع الزمالك، بعد أن قاد الفريق أمام بتروجت فى المباراة الماضية والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.