شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2008 يواجه السنغال ودياً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواليد 2008 ، والذي يقوده أحمد الكاس، في السابعة مساء اليوم السبت، مباراته الثالثة أمام السنغال فى ثالث مواجهات الدورة الودية التي يستضيفها المغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب مصر مواليد 2008 على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله رامى عبد الرحمن بينما تعادل مع المنتخب المغربي سلبيا.

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 إبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر.