شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى قمة نارية بالدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساء اليوم، السبت، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة.

ويدير مباراة القمة طاقم تحكيم نرويجي إسبن إسكوس، حكم ساحة، ويعاونه كل من جان إيريك إنجان (مساعد أول) وإسحاق باشيفكين (مساعد ثانٍ)، فيما سيكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، أما تقنية الفيديو (VAR)، فسيتولى مسئوليتها الحكم توم هارالد هاجن، ويعاونه كريستوفر هاجينيس كحكم مساعد للفيديو.

ويمتلك فريق الأهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يملك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وفاز الاهلى على الاسماعيلى برباعية دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة العروض القوية بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ورضا سليم وكريم فؤاد ومحمد مجدى أفشة للإصابة، ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق جراديشار و إمام عاشور بجانب حسين الشحات وكريم الدبيس ووسام أبو على.

وفي المقابل، طالب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط أملا في استعادة قمة المسابقة وملاحقة الاهلى وبيراميدز ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء، ويرغب بيسيرو في ترك انطباع مميز في ثانى مباراة يقودها للفارس الأبيض أمام الغريم التقليدي للأهلى فريقه السابق.

ويستعيد الزمالك جهود كل محمد عواد ومحمد شحاته ومصطفى شلبى بعد انتهاء الايقاف فيما يستمر غياب ناصر ماهر بسبب الإيقاف وأحمد فتوح و حمزة المثلوثى وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى للإصابة وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية.