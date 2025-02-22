شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهي أزمة الـvar فى مباراة القمة.. ومراقب واحد بسبب التقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة، التي تجمع الاهلي و الزمالك فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة 15، بتقنية حكم الفيديو VAR، وعدم صحة الأنباء التي تتردد عن إقامة المباراة بدونها، وأكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا توجد أي أزمة بخصوص مباراة القمة ووجود تقنية VAR بها.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن اجتماعا سيعقد مع الشركة الأسبانية الأم المقدمة لخدمة تقنية الـ VAR في مصر بعد يوم 15 مارس المقبل، وذلك حتى يتم حل كل المشكلات العالقة بين الطرفين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي جلسة يوم 15 مارس، مع التأكيد على استمرار عمل تقنية الفيديو كما هي في مباريات الدوري حتى 15 مارس، لحين الوصول لاتفاقات جديدة مع الشركة الإسبانية لتطوير الVAR .

في سياق متصل، اكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة تعيين مراقب واحد من المسابقات لمباراة الأهلي والزمالك، التى تقام فى السابعة مساء اليوم، خاصة أن هذا الأمر متبع فى جميع مباريات الدوري هذا الموسم، وعدم تعيين أكثر من مراقب للمباراة، كما كان يحدث فى المواسم الماضية.



وأكدت الرابطة، في الاجتماع الأمني قبل المباراة في حضور مندوب من ناديي الأهلي والزمالك، الالتزام بالتعليمات التي تم مناقشتها في الاجتماع، ومنها موعد وصول كل فريق، إلى جانب عدد الدعوات المخصصة لكل فريق، وأماكن تواجد مجلس إدارة كل نادٍ .