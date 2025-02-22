شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الزمالك باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ موقف الأهلى والزمالك فى جدول الدوري

يمتلك فريق الاهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفاً وتلقت شباكه 8 ، فيما يمتلك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى والزمالك فى الدوري

فاز الأهلى على الإسماعيلى برباعية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الأهلى يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 16.30 مليون يورو.

4_أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 150 مباراة، فاز فى 104 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 298 هدفا وتلقت شباكهم 117، وخرج بشباك نظيفة فى 83 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

5_الظهور الثانى لـ بيسيرو بعد رحلة جروس



مباراة الزمالك والأهلى تمثل الظهور الثانى لبيسيرو مع الفارس الأبيض بعد توليه المسئولية خلفاً للسويسري كريستان جروس، حيث قاد الزمالك للتعادل بهدف لكل فريق مع بتروجت بالجولة الماضية.