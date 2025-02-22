شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الإسماعيلي في ديربي القناة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي المصري مع الإسماعيلى في ديربي القناة في الرابعة عصر اليوم، السبت، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز باستاد السويس.

ويبحث المصري بقيادة علي ماهر عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة بعد خسارة الفريق البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الماضية أمام غزل المجلة، الأمر الذى ترتب عليه تغريم كل لاعب 200 ألف جنيه عقاباً لهم على الهزيمة.



وفى ذلك الوقت يستهدف الدراويش تصحيح المسار بعد الخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الرابعة عشرة، والبحث عن النقاط الثلاثة لتحسين ترتيب الفريق استعدادا للمرحلة الأخيرة من الدوري والهروب من منطقة الخطر.



ويستهدف عماد سليمان المدير الفني المؤقت للإسماعيلى عودة الفريق إلى طريق الانتصارات بعد استقالة حمد إبراهيم على خلفية الخسارة في أخر 5 مباريات بالدوري، لتكون رباعية الأهلى في الجولة الماضية بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة للمدرب في الوقت الذى يبحث فيه على ماهر عن تصحيح المسار بعد الهزيمة من غزل المحلة.



ويحتل المصري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" برصيد 23 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات ومثلها تعادل و8 هزائم.