شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلي والزمالك يشغل الجميع من عشاق الكرة المصرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة قبل ساعات من موعد المواجهة المُرتقبة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile).

ويتطلع كل فريق للفوز في لقاء الليلة باعتبار أن مباراة القمة تمثل بطولة خاصة، كما أن الأهلي والزمالك يتنافسان على قمة الدوري بشكل دائم ومعهما بيراميدز هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدوري

يمتلك فريق الأهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 ، فيما يمتلك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14.

