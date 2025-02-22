شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفا ثقيلا على الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الجونة نظيره سيراميكا فى ملعب خالد بشارة في الرابعة عصر اليوم، السبت، في إطار فعاليات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.



لقاء الجونة وسيراميكا سيحمل تحدياً خاصاً خارج الخطوط بين مديرين فنيين أصحاب خبرات عالية وهم علاء عبد العال المدير الفني للفريق الساحلى وأيمن الرمادي مدرب سيراميكا.

ويبحث علاء عبد العال عن استعادة الانتصارات مع الجونة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وحذر المدرب لاعبيه من ظاهرة الاستهتار وإهدار الفرص، بينما يستهدف أيمن الرمادى تصحيح المسار مع سيراميكا، خاصة أنه فشل في تحقيق أي فوز آخر 4 مباريات بالدوري حيث تعادل في لقاءين وخسر مثلهما.



ويحتل سيراميكا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة وانتصارين و4 تعادلات و8 هزائم.