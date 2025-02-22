شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة جمهور الأهلي والزمالك للوصول إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك يتساءل الكثير من جمهور الفريقين عن خريطة المباراة وكيفية الوصول إلى استاد القاهرة الذي يستضيف المباراة المرتقبة.

في هذا الشأن، كشفت هيئة استاد القاهرة النقاب عن أماكن وصول جماهير الأهلي الزمالك إلى مدرجات الاستاد فى مباراة الفريقين، المُقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

ونشرت صفحة استاد القاهرة، عبر صفحتها على فيس بوك، خط سير جمهور الفريقين قبل لقاء الليلة المُرتقب وجاء كالتالي: الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر، والدرجتين الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم، والدرجتين الأولى يمين والأولى شمال والـvip من بوابة آل رشدان.

ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدوري

ويمتلك فريق الاهلى 32 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يهزم وسجل 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يمتلك فريق الزمالك 27 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاث خسائر وسجل لاعبيه 25 هدفا وتلقت شباكه 14.