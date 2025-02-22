شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يغلق صفحة سموحة استعدادا لغزل المحلة ويحذر اللاعبين من العروض الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لإنبى صفحة مباراة سموحة، التي أقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 16.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين بالتركيز في مباراة غزل المحلة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة أن نتائج الفريق البترولى ليست الأفضل خلال المباريات الأخيرة.

في سياق مختلف، حذر الجهاز الفني لإنبى اللاعبين من الانشغال بالعروض الوهمية حتى لا يتسبب هذا الأمر على تركيزهم في الملعب، ما يؤثر على نتائج الفريق الذى يرغب في الخروج من عنق الزجاجة في الفترة الحالية والهروب من مناطق الهبوط.

وأكد الجهاز الفني للاعبين أنه لن يقف أمام مستقبلهم حال وصول عروض مناسبة لهم في الصيف المقبل لكنه شدد عليهم في ذات اللحظة أن الوقت ما زال مبكراً على فتح هذا الملف أو التحدث فيه مطالبهم بغلقه نهائياً.

ويعانى فريق إنبى بشكل كبير فى الدورى خلال الفترة الماضية، حيث فشل فى تحقيق أى فوز فى آخر 10 مباريات، حيث خسر من الجونة ثم تعادل مع زد والأهلى وبتروجت قبل أن يخسر مجددا من طلائع الجيش والمصرى والبنك الأهلى وحرس الحدود ثم التعادل مع الاتحاد وسيراميكا، ويرجع أخر فوز للفريق البترولى إلى 1 ديسمبر الماضى عندما فاز على الإسماعيلى، ليتراجع فريق إنبى إلى المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.