الامارات | إحصائيات مثيرة تحدد المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة آس الإسبانية أن قرعة دوري أبطال أوروبا قد أثرت بشكل كبير على آمال الأندية المرشحة للفوز باللقب، حيث ارتفعت فرص برشلونة وريال مدريد بشكل ملحوظ.

وبحسب تحديثات OPTA، زادت فرص برشلونة من 12.7% إلى 15.4%، مما يعزز آماله في تحقيق لقبه السادس.

كما نقلت الصحيفة أن ريال مدريد وفريق باير ليفركوزن قد حسّنا من فرصهم، حيث ارتفعت نسبة ريال مدريد من 10.5% إلى 11.6% ليصبح في المرتبة الخامسة بين المرشحين للفوز.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال ليفربول يحتل الصدارة كأبرز المرشحين، رغم انخفاض نسبته من 20.2% إلى 17.2% بعد قرعته مع باريس سان جيرمان، الذي زادت فرصه إلى 8% لتحقيق اللقب.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن آرسنال أكثر المتضررين في هذه القرعة، حيث تراجعت فرصه من 16.8% إلى 13.6% بعد مواجهته المرتقبة مع بي إس في إيندهوفن، بينما عانى أتلتيكو مدريد من تراجع أملهم بعد قرعتهم مع ريال مدريد، حيث أصبحت فرصهم 2.9%.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن فرص الأندية الأخرى مثل فاينورد وكلوب بروج ودارمشتاد وأستون فيلا لم تتجاوز 1%، في حين زادت فرص إنتر ميلان إلى 12.7%، مما يجعله أحد المنافسين القادرين على إحداث المفاجآت في البطولة المثيرة.