الامارات | كمبيوتر عملاق يتوقع نتيجة كارثية لمانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن كمبيوتر عملاق توقع نتائج الدوري الأوروبي بعد قرعة دور الـ16 من بطولة، التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية، ولم تكن النتائج مبشرة لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن "الشياطين الحمر" عانوا من موسم مخيب حتى الآن، حيث يحتلون المركز الخامس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من 25 مباراة، وكل آمالهم في المنافسة على الألقاب الآن معقودة على كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

ويتوقع أن يواجه مانشستر يونايتد ريال سوسييداد الإسباني في دور الـ16 من المسابقة، لكن الكمبيوتر العملاق أكد أن فريق روبن أموريم سيخسر بمجموع 3-5، وتشير التوقعات إلى أنهم سيهزمون 2-3 خارج الديار و1-2 على ملعب أولد ترافورد.

وفي سياق متصل، توقع الكمبيوتر أن توتنهام سوف يحقق الفوز على منافسه الكامار بنتيجة 2-0، قبل أن يواجه إينتراخت فرانكفورت في ربع النهائي، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة، مع توقعات بفوز توتنهام 5-4 بعد مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المتوقع أيضاً أن فريق أنجي بوستيكوغلو سيواجه لاتسيو في نصف النهائي، ويشير الكمبيوتر العملاق إلى أن توتنهام سيحقق الفوز 3-2 في المجموع، مما يعني تأهلهم للنهائي.