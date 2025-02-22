الامارات | معاقبة حكم مكسيكي طلب توقيع ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقب اتحاد منطقة (الكونكاكاف) لدول أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي حكماً مكسيكياً طلب توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات.

وبعد إطلاق صفارة النهاية في فوز إنتر ميامي 1-0 على سبورتنغ كنساس سيتي في كأس أبطال (الكونكاكاف) بهدف رائع سجله ميسي في الشوط الثاني اتجه الحكم ماركو أنتونيو أورتيز إلى اللاعب الأرجنتيني الدولي الفائز بكأس العالم 2022.

وبدا أنه سيطلب قميص ميسي، لكن تبين أنه طلب توقيعه لأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن (الكونكاكاف) قرر معاقبة الحكم.

وقال الاتحاد في بيان إلى شبكة (ئي.إس.بي.إن) "بعد التحقيق، علم (الكونكاكاف) أن الحكم طلب من اللاعب توقيعه من أجل أحد أفراد عائلته من ذوي الاحتياجات الخاصة.

"لم تتماش أفعال الحكم مع قواعد الاتحاد الخاصة بتصرف الحكام والإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الطلبات".

ورغم أن (الكونكاكاف) لم يكشف طبيعة الإجراء التأديبي، فإنه أضاف أن الحكم قال إنه يتحمل المسؤولية كاملة واعتذر على مخالفة القواعد.

ومن المقرر أن يحل سبورتنغ ضيفا على إنتر ميامي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.