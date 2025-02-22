شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة المصرى.. والإدارة ترفض تغيير الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوى فريق سموحة صفحة مباراة إنبي، التي جمعت الفريقين بالأمس، وبدأ الاستعداد لمواجهة المصري في بطولة الدوري، والمقرر لها الخميس المقبلة، في الجولة السادسة عشر وقبل الأخيرة بالمرحلة الأولى من المسابقة.

ويعول الجهاز الفني على عدد من اللاعبين المميزين لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين للتواجد ضمن الفرق التسعة الأولى التي تخوض منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصرى ضمن مجموعة التويج.



ويرى مسئولو سموحة أن فرصة إنهاء المرحلة الأولى ضمن مجموعة التتويج كبيرة، مؤكدين ثقتهم فى اللاعبين والمدير الفني وجهازه بالكامل، والكل يتكاتف الفترة المقبلة وحتى نهاية الدور الأول ومحاولة الدخول وسط الـ9 الأوائل بترتيب المسابقة.



من ناحية أخرى، يعود أحمد سامي لقيادة سموحة بداية من مباراة المصري المقبلة بعدما غاب عن الفريق لمدة 3 مواجهات بسبب الطرد في مباراة بيراميدز، وهي العقوبة التي انقضت في مباراة إنبي الأخيرة بالدوري.



وبدأ سامي في تحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصار في اللقاءين المقبلين، لاسيما أن فرصة الفريق قائمة للمنافسة مع الكبار ضمن مجموعة التتويج في الدوري.

ورفضت إدارة النادي التعليق على فكرة تغيير الجهاز الفني للفريق في منتصف الموسم، وأكدت ثقتها في سامي ومعاونيه على تجاوز المحنة التي عاشها الفريق في الفترة الأخيرة والتي أدت لتراجع النتائج.



وأكد مصدر في النادي، أن فكرة رحيل أحمد سامي غير مطروحة على طاولة المجلس من الأساس، ونثق فيه وندعمه ونرغب في استمراره مع الفريق.