شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق الرابحة فى الأهلي قبل مواجهة الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يركز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على الكثير من الأوراق الرابحة في مباراة الزمالك المُقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز. يأتي في مقدمة هذه الأوراق، الصفقات التي أبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهم النجم المغربي أشرف بن شرقي، ومصطفى العش، وأحمد رضا، والسلوفيني جراديشار.

وظهر الثلاثي جراديشار والعش وأحمد رضا مع الأهلي في المباريات الأخيرة، وسجل الأول أكثر من هدف، كما تألق الثاني في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، حيث ظهر خلالها بشكل رائع وسجل هدفاً رائعاً من الرباعية النظيفة التي فاز بها الأهلي على الدراويش.

أما النجم أشرف بن شرقي، الذي سبق له التألق بقميص الزمالك ، فهو صاحب قدرات فنية عالية لا يختلف عليها أحد، لذا سيكون أحد الأوراق الرابحة في قمة الغد إذا كان الحظ حليفاً له.

ومن الأوراق الرابحة للأهلي في مباراة الزمالك اليوم إمام عاشور ووسام أبو علي، فالثنائي من أبرز لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة، ومعهما مروان عطية وأشرف داري العائد من إصابة طويلة بجانب حسين الشحات.

وبعدما تألق في المباريات الأخيرة، بات اللاعب الشاب محمد عبد الله أحد الأوراق الرابحة لدى كولر في قمة الغد، ويدرس مارسيل كولر الدفع به أساسياً في مركز الجناح الأيمن خلال مباراة القمة.

وتألق محمد عبد الله في مركز الجناح الأيمن خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب برج العرب ، حيث صنع هدفًا كما أرسل تمريرتين مفتاحيتين لإمام عاشور وجراديشار تسببتا في هدفين في النهاية للأهلي.