شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الزمالك مع دجلة والأهلى مع سبورتنج فى بلاي أوف نصف نهائي دوري الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام علي مدار اليوم، السبت، منافسات اليوم الثاني من بلاي أوف نصف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025.

ويقام نصف نهائي بلاي أوف دوري سيدات الكرة الطائرة بين الزمالك وادي دجلة، و الأهلي مع سبورتنج، علي أن تقام على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر. وفي حال تعادل أحد الفريقين تقام مباراة فاصلة الإثنين المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، يوم 22 فبراير الجاري.



وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة - قلب - كشف صدر - رسم قلب - قياس ضغط - صورة دم - كوليسترول - سكر - تقييم القدرة التنفسية - موجات صوتية على القلب).